Лидер группы Znich Александр Таболич будет собирать подписи за выдвижение кандидатом в президенты

Центризбирком на заседании 20 мая зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беларуси лидера музыкальной группы Znich Александра Таболича.

Перед принятием решения секретарь ЦИК Елена Дмухайло сообщила, что в инициативной группе по выдвижению Таболича кандидатом в президенты выявлено четыре человека, чьи необходимые данные указаны не полностью или не указаны вовсе. Из списка они исключены, в инициативной группе осталось 116 человек.

Сам Таболич, по словам Дмухайло, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидату в президенты — он 1979 года рождения, гражданин Беларуси по рождению, работает мастером перманентного макияжа и татуировки в тату-салоне «У Лисицы» ООО «Скинарт», беспартийный.

Инициативной группе Таболича присвоен № 13. Председатель ЦИК Лидия Ермошина на это отреагировала: «Не повезло вам». «А, может быть, наоборот повезло. Я, например, люблю число 13. У меня оно всегда счастливое. У меня даже удостоверение первое в этой должности было под № 13», — сказала глава ЦИК.

Обращаясь к ЦИК Таболич сказал по-белорусски: «Очень приятно, что среди всей этой коалиции бизнесменов, айтишников и других вы обращаете внимание еще и на такое направление, как творческая интеллигенция, которой сейчас очень мало».