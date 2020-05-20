В Гродно пьяный водитель повредил чужие авто, сбил столб и пытался скрыться

Очередной пьяный водитель был задержан в Беларуси.

Фото УГАИ Гродненской области

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, накануне днем в микрорайоне Ольшанка 38-летний водитель «Пежо» «неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и ударил припаркованный «Ауди», который сместился и повредил рядом стоявший «Рено»».

Далее он сбил осветительную опору. Пытаясь удрать от экипажа Департамента охраны, он выскочил на встречку. Однако скрыться ему не удалось.

По информации ГАИ, медицинское освидетельствование показало, что «количество алкоголя в его организме составляет 2.4 промилле».

На нарушителя составлено четыре административных протокола. В дорожной милиции также сообщили, что задержанный минувшим летом уже попадался пьяным за рулем.