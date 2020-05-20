ЦИК отказал в регистрации групп еще трех претендентов

Центризбирком на заседании 20 мая отказал в регистрации инициативных групп еще трех претендентов.

Как отметила секретарь ЦИК Елена Дмухайло, в списках безработного из Гомеля Андрея Можейко значилось 108 человек. При проведении проверки из 40 опрошенных только три человека подтвердили свое участие в составе инициативной группы, 37 человек такого согласия не давали. «34 человека сказали, что не знают, кто такой Можейко вообще», — сказала она.

По словам Дмухайло, после исключения данных лиц из списков в составе группы менее 100 человек.

Кроме того, сказала секретарь комиссии, поданные документы неправильно оформлены, в частности не указаны координаторы группы по районам, что нарушает требования законодательства.

В списке членов инициативной группы безработного минчанина Александра Скребца указан 191 человек. «В их числе четыре гражданина, которые являются умершими, один гражданин вообще не значится в данных паспортной системы, — сказала она. — Были проведены опросы людей из списка. В Брестской области 25 сказали, что они не давали согласия, в Витебской области — восемь человек, в Гомельской — 13, в Гродненской — 12, в Минской — 20, в Могилевской — восемь, в городе Минске — шесть человек».

Если не учитывать в списке всех этих людей, отметила Дмухайло, в составе инициативной группы остается 94 человека, что меньше необходимого минимума в 100 человек.

В проверке поданных на регистрацию документов социального работника из Гомельского района Олега Невейкова установлено, что состав инициативной группы и порядок ее формирования, а также состав документов не соответствуют требованиям законодательства. В частности, Невейков не предоставил в отведенный срок копии нужных страниц паспорта, в составе инициативной группы указаны только 10 человек.