Утверждены составы групп на ЧМ-2021 по хоккею в Минске и Риге

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) в формате видеоконференции утвердил составы групп для чемпионата мира 2021 года, который пройдет в Минске и Риге.

16 команд разделены на две группы.

Группа А будет играть в столице Беларуси на «Минск-Арене»: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

Группу В примет «Арена Рига» в столице Латвии: Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

Составы групп фактически идентичны сформированным для чемпионата мира этого года, который должен был пройти в Швейцарии, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Исключение составили команды России и Канады, а также Германии и Швейцарии, которых решением ИИХФ поменяли местами.