В Щучинском районе следователь выехал на одно убийство и раскрыл второе

Днем 17 мая в милицию поступило сообщение об убийстве 61-летнего местного жителя.

Следователем в ходе допросов свидетелей было установлено, что погибший причастен к убийству, совершенному в 2019 году, а его 63-летний знакомый пояснил, что может указать, где захоронено тело, сообщает областное УСК.

Сотрудники выбыли к месту, где мужчина отметил участок захоронения. В результате раскопок, вблизи автодороги М-6, было обнаружено тело мужчины, которое направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.