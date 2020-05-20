В Щучинском районе следователь выехал на одно убийство и раскрыл второе

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Днем 17 мая в милицию поступило сообщение об убийстве 61-летнего местного жителя.

Следователем в ходе допросов свидетелей было установлено, что погибший причастен к убийству, совершенному в 2019 году, а его 63-летний знакомый пояснил, что может указать, где захоронено тело, сообщает областное УСК.

Сотрудники выбыли к месту, где мужчина отметил участок захоронения. В результате раскопок, вблизи автодороги М-6, было обнаружено тело мужчины, которое направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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Тэги: убийство Следственный комитет Город: Щучин

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