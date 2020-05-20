Украина открывает границы со всеми соседями, кроме Беларуси и России

Кабинет министров Украины на заседании 20 мая поддержал распоряжение Министерства внутренних дел об открытии пунктов пропуска через государственную границу, за исключением границ с Беларусью и Россией.

«Реализация проекта восстановит полноценное пограничное движение на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словацкой Республикой, Румынией и Республикой Молдова. Остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с эпидемиологической ситуацией в этих странах», — приводит слова министра Арсена Авакова департамент коммуникации МВД.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Украина закрыла границы 17 марта — сначала до 3 апреля, затем до 24 апреля, до 11 мая и до 22 мая.

20 мая на заседании Кабмина, трансляция которого велась на сайте правительства, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с открытием границ будет восстановлено межгосударственное наземное пассажирское сообщение. Конкретика, по его словам, будет закреплена в соответствующем документе. Карантин в стране продлевается до 22 июня, но с поэтапным ослаблением.