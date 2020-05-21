В Ираке задержали возможного преемника аль-Багдади

Абдаллу Кардаша считают преемником главаря Исламского государства, ликвидированного США в прошлом году.

Фото: alsumaria.tv

«В среду, 20 мая, был арестован террорист Абдель Насер Кардаш, который являлся претендентом на смену преступнику аль-Багдади. Арест был произведен на основании достоверной информации», — говорится в заявлении иракской разведки, которое приводит телеканал Alsumaria .

Настоящее имя Кардаша, известного также под именами Абдалла Кардаш и Абу Омар ат-Туркмани, — Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Он родился в 1976 году в Ираке и учился шариату в Университете Мосула.

Входил в ряды Аль-Каиды и считался одним из ее идеологов. По данным СМИ, Кардаша назначили новым главарем ИГ в октябре 2019 года спустя несколько часов после ликвидации прежнего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Кардаш числился в американском списке террористов с 2015 года, США объявили за него вознаграждение в размере пяти миллонов долларов.