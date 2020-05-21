Американская семья нашла миллион долларов на дороге и отдала их полиции

В американском штате Вирджиния семейная пара Эмили и Дэвид Шанц во время поездки обнаружила на дороге два мешка, в которых оказалось около миллиона долларов.

Фото: wtvr.com

Шанцы не стали заглядывать в мешки, а положили их в багажник, чтобы по дороге выбросить на свалку. А уже когда собрались избавиться о них, то обнаружили внутри меньшие пластиковые пакеты и в них — деньги, сообщил сайт WTVR .

Супруги позвонили в полицию и сейчас правоохранители выясняют, откуда деньги взялись на дороге. Они полагают, что пакеты принадлежали почтовой службе и что деньги предназначались для банка.

Эмили Шанц заметила, что они с мужем «сделали правильно, ведь деньги нам не принадлежали».