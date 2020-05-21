Всемирный банк выделил 100 млн евро на модернизацию системы высшего образования в Беларуси

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил соответствующий заем.

В рамках проекта будет проведена модернизация и оснащение современным оборудованием учебно-лабораторной базы в 18 учреждениях высшего образования Беларуси, а в ряде учреждений будет проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий, сообщили в пресс-службе Всемирного банка.

«В 2015 году Беларусь присоединилась к Болонскому процессу — общеевропейской инициативе, направленной на реформирование высшего образования. В результате этого важного шага страна взяла на себя серьезное обязательство по улучшению системы высшего образования. В рамках этого проекта мы поддержим проводимую в стране работу по созданию системы профессиональной подготовки кадров в вузах, соответствующей требованиям рынка труда XXI века. Мы также окажем поддержку в создании независимой системы обеспечения качества образования и проведении модернизации учебно-образовательной среды», — отметила руководитель проектов Всемирного банка в области высшего образования и старший специалист по вопросам образования Нина Арнхолд.

При поддержке проекта белорусские университеты и колледжи получат возможность принять более активное участие в международных программах и инициативах. Также проект окажет содействие в повышении качества белорусского высшего образования путем создания Национального агентства по обеспечению качества образования, которое будет полностью отвечать требованиям Болонского процесса.

«В рамках реализации проекта с 2020 по 2025 год для около 300 000 студентов и преподавателей ежегодно будут создаваться более качественные условия обучения, — прокомментировал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. — Это интеллектуальный капитал, который может обеспечить трансформацию ресурсной экономики страны в экономику знаний».