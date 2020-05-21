Могилевчанин пытался убить пожилых супругов в их доме

Подозреваемый облил входную дверь частного дома легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем разбил окно и забросил в помещение самодельный предмет, обладающий взрывными свойствами.

Фото: СК

По данным областного УСК, в момент, когда злоумышленник пытался бросить аналогичное устройство в другое окно, предмет взорвался у него в руках. Когда 67-летний хозяин дома вышел во двор и принялся тушить пламя, подозреваемый нанес ему ножевое ранение. После того как потерпевший выбил из его рук орудие преступления, мужчина достал второй нож, принесенный с собой, и нанес хозяину дома еще один удар. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось оказать нападавшему сопротивление и удерживать его до приезда сотрудников милиции.

Обоих мужчин госпитализировали.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый проживал недалеко от дома потерпевших, каких-либо конфликтных ситуаций между ними не возникало.