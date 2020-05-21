Польские евродепутаты призвали отменить роуминг между ЕС и Беларусью

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Комиссия по международным делам Европарламента рекомендует отменить роуминг между Евросоюзом и странами «Восточного партнерства».

По данным Gazeta Prawna, инициаторами внесения рекомендации в рапорт заседания июньского саммита с участием глав Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины стали польские евродепутаты.

«Сегодня и после 2020 года Европейская комиссия как никогда должна предпринять решительные действия в отношении стран "Восточного партнерства", потому что под угрозой находится геополитическое будущее региона, как и стабильность ЕС», — заявили депутаты Европарламента Радослав Сикорски и Михаел Галер.

Планируется, что отмена роуминга станет еще одним шагом на пути сближения стран «Восточного партнерства» с Евросоюзом.
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Тэги: роуминг Беларусь-ЕС Беларусь-Польша Восточное партнерство Персона: Радослав Сикорски Михаел Галер

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