Милиция спустя 11 лет раскрыла кражу драгоценностей

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Правоохранители Гродненской области раскрыли кражу драгоценностей, которая была совершена 11 лет назад в Скиделе.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили в УВД региона, 9 июля 2009 года, проникнув в чужую квартиру через окно, подозреваемый забрал 11 ювелирных украшений из золота, семь из серебра и ноутбук.

«Также гражданин по какой-то причине переоделся, свои штаны он оставил и надел шорты хозяина квартиры. В последствии штаны подозреваемого были обнаружены сотрудниками милиции и изъяты для выделения биологического материала», — рассказали правоохранители.

Этой весной мужчина вновь попал в поле зрения правоохранителей, у него были взяты биологические образцы на исследования. После сверки по базе данных было установлено совпадение с генотипом, который был обнаружен в Скиделе. Сейчас подозреваемый в краже задержан.
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Тэги: кража Город: Скидель

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