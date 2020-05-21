Какие «просроченные» документы из-за пандемии продолжат действовать

Совет министров определил перечни документов, срок действия которых продлевается. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 20 мая № 299.

Как сообщает пресс-служба Совмина, справки и документы останутся действительны еще три месяца, если срок их действия истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 года.

В перечень административных процедур по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на три месяца, вошли 202 процедуры.

Среди них выдача и обмен паспорта или удостоверения беженца, выдача водительского удостоверения, медицинской справки о состоянии здоровья, справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства, а также назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, выдача удостоверений инвалидов и другие.

В перечне административных процедур для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 167 процедур.

Продлевается также срок действия 11 документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и других решений.

«Продление срока действия справок, других документов и решений, указанных в постановлении, не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке», — отмечает пресс-служба правительства.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля 2020 года.

Постановление принято во исполнение указа президента от 19 мая № 172 «О продлении срока действия документов».

«В период сложной эпидемиологической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений государственных органов (организаций) для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на три месяца их финансовые расходы», — отмечала пресс-служба президента.