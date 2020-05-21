США объявили о выходе из Договора по открытому небу

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Администрация Дональда Трампа уведомила иностранных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В Вашингтоне отметили, что решение о выходе из договора, разрешающего свободные полеты невооруженных наблюдательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших документ, было принято из-за России, которая его нарушает.

Кроме этого, собранные в ходе полетов данные можно быстрее и дешевле получить с американских или коммерческих спутников.

Трамп заявил 21 мая, что у него хорошие отношения с Россией, подчеркнув, однако, что Москва не придерживается Договора об открытом небе.

Москву уличили в совершении многих неблаговидных поступков, отметил Трамп, беседуя с журналистами перед тем, как отправиться в Мичиган. Президент добавил, что, как он полагает, имеющиеся проблемы будут разрешены, пишет «ГА».
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Тэги: США Договор по открытому небу Персона: Дональд Трамп

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