США объявили о выходе из Договора по открытому небу
Администрация Дональда Трампа уведомила иностранных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу.
В Вашингтоне отметили, что решение о выходе из договора, разрешающего свободные полеты невооруженных наблюдательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших документ, было принято из-за России, которая его нарушает.
Кроме этого, собранные в ходе полетов данные можно быстрее и дешевле получить с американских или коммерческих спутников.
Трамп заявил 21 мая, что у него хорошие отношения с Россией, подчеркнув, однако, что Москва не придерживается Договора об открытом небе.
Москву уличили в совершении многих неблаговидных поступков, отметил Трамп, беседуя с журналистами перед тем, как отправиться в Мичиган. Президент добавил, что, как он полагает, имеющиеся проблемы будут разрешены, пишет