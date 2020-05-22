Сельчанка получила 10 лет колонии за убийство новорожденного сына

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 22 мая вынесла приговор 37-летней жительнице Ивацевичского района за убийство новорожденного сына.

Как сообщил БелаПАН прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юрий Прокопчук, поддерживавший государственное обвинение по делу, женщина признана виновной в убийстве заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. 2 ч.2 ст. 139 УК), и приговорена к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

В судебном заседании обвиняемая в содеянном не раскаялась. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

3 ноября 2005 года в Ивацевичский РОВД поступило сообщение об обнаружении на мусорной свалке вблизи деревни Михновичи Ивацевичского района завернутого в пакет тела новорожденного. В тот же день было возбуждено дело по ч. 2 ст. 139 УК (убийство).

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ребенок родился живым. При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и женщины, которая могла являться его биологической матерью. На тот момент установить ее личность не удалось. Работа по раскрытию преступления не прекращалась.

В ноябре 2019 года для сравнительного исследования экспертам центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок являлся ее биологическим сыном.

Установлено, что в одну из ночей с 29 октября по 3 ноября 2005 года обвиняемая в доме родителей родила жизнеспособного ребенка. После этого она перекрыла сыну дыхательные пути, в результате чего тот скончался. Желая скрыть совершенное преступление, женщина положила тело младенца в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер у дома.

Женщина скрывала от всех свою беременность и на медицинский учет по беременности не становилась.

Ранее женщина не судима. Воспитывает троих детей. С 6 декабря 2019 года она находится под стражей.