Сельчанка получила 10 лет колонии за убийство новорожденного сына

/ Происшествия
Просмотров: 174

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 22 мая вынесла приговор 37-летней жительнице Ивацевичского района за убийство новорожденного сына.

Как сообщил БелаПАН прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юрий Прокопчук, поддерживавший государственное обвинение по делу, женщина признана виновной в убийстве заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. 2 ч.2 ст. 139 УК), и приговорена к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

В судебном заседании обвиняемая в содеянном не раскаялась. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

3 ноября 2005 года в Ивацевичский РОВД поступило сообщение об обнаружении на мусорной свалке вблизи деревни Михновичи Ивацевичского района завернутого в пакет тела новорожденного. В тот же день было возбуждено дело по ч. 2 ст. 139 УК (убийство). 

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ребенок родился живым. При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и женщины, которая могла являться его биологической матерью. На тот момент установить ее личность не удалось. Работа по раскрытию преступления не прекращалась.

В ноябре 2019 года для сравнительного исследования экспертам центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок являлся ее биологическим сыном.

Установлено, что в одну из ночей с 29 октября по 3 ноября 2005 года обвиняемая в доме родителей родила жизнеспособного ребенка. После этого она перекрыла сыну дыхательные пути, в результате чего тот скончался. Желая скрыть совершенное преступление, женщина положила  тело младенца в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер у дома.

Женщина скрывала от всех свою беременность и на медицинский учет по беременности не становилась.

Ранее женщина не судима. Воспитывает троих детей. С 6 декабря 2019 года она находится под стражей.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство новорожденного Персона: Юрий Прокопчук Город: Ивацевичи

Другие материалы на эту тему:

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

За жестокое убийство новорожденной дочери женщина получила 11 лет колонии

За жестокое убийство новорожденной дочери женщина получила 11 лет колонии

Женщину осудили на 15 лет за выброшенного в туалет младенца

Женщину осудили на 15 лет за выброшенного в туалет младенца