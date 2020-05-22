Фотофакт. Верховный суд рассматривает апелляцию «смертников» Костевых

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Верховный суд в апелляционном порядке начал рассматривать дело приговоренных к смертной казни братьев из Черикова Ильи и Станислава Костевых.

Братья признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы в апреле 2019 года. 

После застолья дома пьяные братья пошли к своей бывшей учительнице, чтобы разобраться. Они убили соседку, украли компьютер и продукты питания, а затем, с целью скрыть следы преступления, подожгли дом.

По данным следствия, женщине было нанесено более ста ударов ножом.
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Тэги: Верховный суд

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