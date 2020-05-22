Умерла кинорежиссер Любовь Земцова, попавшая с коллегами в ДТП неделю назад

29-летняя белорусская документалистка, кинорежиссер Любовь Земцова, попавшая с коллегами в ДТП неделю назад, умерла в больнице утром 22 мая. Информация об этом размещена в Фейсбуке, в группе B2B DOC, посвященной документальному кино.

Фото со страницы B2B DOC в соцсети

Авария произошла 14 мая под Пуховичами (Минская область). Любовь Земцова и ее коллеги — режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко — возвращались из Гомеля, где снимала документальный фильм о гражданской кампании ByCovid-19 из цикла «Неизвестная Беларусь» для телеканала «Настоящее время», а также развозили помощь медикам. Михайловский и Гавриленко погибли на месте, Любовь попала в реанимацию. В больнице ей провели две нейрохирургические операции.

По факту гибели людей в ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) УК. В сообщении Следственного комитета говорилось: «В 19.40 14 мая в Пуховичском районе на 43-м км автодороги М5 произошло ДТП с участием автомобилей «Ровер» и «Ситроен». В результате аварии погибли 33-летний водитель и 26-летний пассажир Citroen, а также 20-летний житель Гомеля, управлявший автомобилем Rover. Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель Rover выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Citroen».

Любовь Земцова закончила Waida School Doc Pro в Варшаве. Автор фильмов «Место любви», «День победы» и «Про любовь: Ира». Ее работы принимали участие в таких кинофестивалях, как «Артдокфест», Astra Film Festival, Watch Docs Belarus и других. Лента, над которой работали документалисты перед аварией, должна была стать четвертой в серии «Неизвестная Беларусь». Первые три: «Комаровка», «Распределение», «Убежище».