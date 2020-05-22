Яндекс.Такси помогает Белорусскому Красному Кресту доставлять горячие обеды пожилым людям

Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB Minsk) совместно с Белорусским Обществом Красного Креста запустил новый проект «Шчыры абед» — одинокие пожилые люди, бывшие узники концлагерей и пострадавшие от войны получают бесплатные горячие обеды.

Недавно к инициативе присоединился сервис Яндекс.Такси, который помогает развозить волонтеров.

Экипаж каждого автомобиля состоит из двух человек: волонтера и водителя. Волонтеры доставляют горячие обеды бесконтактно прямо до двери квартиры. Поездки компенсируются сервисом Яндекс.Такси.

«Несмотря на то, что приготовление обедов является трудозатратным и дорогостоящим процессом, вопрос доставки был не менее острым для нас. У многих волонтеров нет личного автомобиля. Благодаря тому, что Яндекс.Такси предоставляет бесплатные поездки для волонтеров, теперь можно быстрее доставлять еду и посещать больше людей», — отметила заместитель генерального секретаря Белорусского Красного Креста Романия Cкоморошко.

Горячие обеды готовит ресторан «Вестфалия» (IBB Minsk), а волонтеры привозят их адресатам. Пожилые люди вместе с горячим питанием получают памятку о бесконтактной доставке и брошюру по профилактике и защите от вируса.

Справочно

Программу реализуют Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB Minsk), Историческая мастерская имени Леонида Левина совместно с Белорусским Обществом Красного Креста при финансовой поддержке Дортмундского международного образовательного центра и немецкой благотворительной католической организации «Реновабис».