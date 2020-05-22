«Не надо перед россиянами становиться на колени». Лукашенко не доволен поведением России

Новая белорусская ракета, первый опытный образец которой должен появиться в сентябре, будет испытана на полигоне в Китае, Казахстане, Узбекистане или Саудовской Аравии.

Фото пресс-службы президента

Как рассказали Александру Лукашенко во время его посещения оборонного предприятия НПООО «ОКБ ТСП», российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет… Слушайте, это вопрос», — приводит слова президента его пресс-служба.

Глава государства дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Часть из них лежит в сфере совершенствования нормативно-правовой базы, организации взаимодействия с партнерами.