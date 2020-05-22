В катастрофе самолета в Пакистане есть выжившие

На борту разбившегося возле аэропорта Карачи пассажирского самолета Airbus A320 находился 91 человек. Об этом сообщила авиакомпания Pakistan International Airlines, которой принадлежал лайнер.

Самолет упал на жилой квартал. Узкие улочки затрудняют спасательные работы. Фото Geo.tv

По данным авиакомпании, рейсом из Лахора в Карачи летели 51 мужчина, 31 женщина и 9 детей, сообщает Geo.tv .

Ранее сообщалось, что на борту самолета находилось 97 человек — 85 пассажиров и 12 членов экипажа.

Точное количество погибших еще не установлено. Но известно, что есть выжившие. Из-под обломков уже извлечено порядка двадцати человек. Спасательные работы на месте катастрофы затруднены, так как самолет упал на жилой район с очень узкими улицами, по которым не могут проехать машины скорой помощи.

По данным Управления гражданской авиации Пакистана, связь с самолетом была потеряна за минуту до того, как он должен был приземлиться. Известно, что пилот успел сообщить о проблемах с двигателем.

Аэропорт Карачи был готов предоставить самолету две полосы на выбор для приземления, но экипаж, по предварительной информации, решил увести лайнер на второй круг.