На россиянку из скорой помощи составили протокол после жалобы на нехватку средств защиты

/ Мир
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В городе Кинешма Ивановской области на фельдшера городской станции скорой помощи Дарью Виноградову составили протокол о фейках про коронавирус.

Об этом «Медиазоне» сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Ранее аналогичный протокол составили на коллегу Виноградовой — Сергея Веселкова. Они вместе записывали видеообращение, где ссылались на слова главы департамента здравоохранения области Артура Фокина. Он говорил, что в регионе «нет запаса средств защиты» и работать придется «с колес». Медики просили о помощи.

В ролике они говорят о том, что больных коронавирусом становится все больше и что самим врачам требуется защита.

В «Открытой России» подчеркнули, что после того, как медики попросили о помощи, активисты закупили для них 70 защитных костюмов и 39 масок.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: скорая помощь коронавирус COVID-19 Город: Иваново

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