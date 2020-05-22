На россиянку из скорой помощи составили протокол после жалобы на нехватку средств защиты
В городе Кинешма Ивановской области на фельдшера городской станции скорой помощи Дарью Виноградову составили протокол о фейках про коронавирус.
Об этом
Ранее аналогичный протокол
В ролике они говорят о том, что больных коронавирусом становится все больше и что самим врачам требуется защита.
В «Открытой России» подчеркнули, что после того, как медики попросили о помощи, активисты закупили для них 70 защитных костюмов и 39 масок.