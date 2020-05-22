В Беларуси пройдет турнир по виртуальному баскетболу с участием реальных звезд спорта

28 мая на видеосервисе VOKA состоится трансляция уникального онлайн-турнира. Впервые в истории белорусского киберспорта и баскетбола участниками виртуального первенства станут отечественные профессиональные игроки.

«Кибербаскетбол. Турнир звезд» пройдет по инициативе Белорусской федерации баскетбола и Белорусской федерации компьютерного спорта. Техническую поддержку в проведении турнира окажет киберспортивная организация Pavaga Gaming.

За кубок чемпиона в игре NBA 2k20 для консоли Sony PlayStation 4 в прямом эфире на VOKA сразятся четыре звезды белорусского баскетбола: Максим Лютыч, Андрей Рогозенко, Наталья Дашкевич и Александр Семенюк.

«Кибербаскетбол. Турнир звезд» подарит отечественным болельщикам первую за долгое время возможность увидеть любимых спортсменов в деле и окунуться в атмосферу игры, не выходя из дома.

В рамках трансляции можно будет увидеть интервью с игроками и их наставниками, где они расскажут о режиме тренировок в условиях пандемии, а также порассуждают на тему классического и виртуального баскетбола.

Эксклюзивная трансляция турнира состоится 28 мая на VOKA. Начало — в 19:00. Четыре участника состязания в специально оборудованной студии поборются за звание лучшего из лучших. Светодиодный экран высокого разрешения позволит превратить площадку в виртуальный корт и создать необходимый как участникам, так и зрителям эффект погружения в игру.

Вести репортаж о событиях турнира будут профессиональные комментаторы.

Съемка при помощи live-cam даст возможность зрителям трансляции видеть не только саму игру, но и живые эмоции игроков. Своими непосредственными впечатлениями участники турнира будут делиться в серии флеш-интервью после каждой встречи.

Победитель турнира «Кибербаскетбол. Турнир звезд» получит на память чемпионский кубок.

Трансляция события «Кибербаскетбол. Турнир звезд» с участием профессиональных белорусских баскетболистов будет доступна на VOKA. Трансляция будет бесплатной и без авторизации для всех пользователей — как в Беларуси, так и в других странах. Смотреть ее можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA для мобильных устройств и Smart TV.

После завершения прямого эфира запись будет доступна для просмотра в режиме архива.