Федерация баскетбола досрочно завершила женский чемпионат и перенесла на осень мужской

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Исполком Белорусской федерации баскетбола 22 мая объявил о досрочном завершении женского и переносе на сентябрь решающих матчей мужского чемпионата страны.

Решение принято «в соответствии с рекомендациями Минспорта и Минздрава, а также руководствуясь решениями ФИБА и ФИБА Европа», после анализа «всех предложений команд — участниц женского и мужского чемпионатов». Распространение коронавируса COVID-19 как причина прекращения (приостановки) соревнований в сообщении напрямую не называется.

Кроме того, досрочно завершено первенство детско-юношеской баскетбольной лиги.

Футбольный чемпионат страны продолжается.
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Тэги: женский баскетбол мужской баскетбол ФИБА

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