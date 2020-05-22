Основатель Twitter отдаст все свое состояние на благотворительность

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Джек Дорси говорит, что хочет видеть изменения, «пока живет». Он отчитывается о пожертвованиях в публичном Google-документе.

Глава Twitter Джек Дорси планирует пожертвовать на благотворительность все свое состояние. Об этом он заявил в интервью политику и предпринимателю Эндрю Яну на YouTube в пятницу, 22 мая.

«Я хочу быть уверен, что делаю все, чтобы помогать через работу моих компаний, через личные пожертвования. Я хочу отдать все свои деньги в течение жизни. Хочу видеть изменения, пока живу», — сказал Дорси.

Основатель Twitter уже направил более 85 миллионов долларов в различные организации. Бизнесмен публично отчитывается о переводах через Google-документ: он не создал благотворительный фонд, чтобы избежать расходов, связанных с его управлением.
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Тэги: Twitter благотворительность Персона: Джек Дорси

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