Основатель Twitter отдаст все свое состояние на благотворительность

Джек Дорси говорит, что хочет видеть изменения, «пока живет». Он отчитывается о пожертвованиях в публичном Google-документе.

Глава Twitter Джек Дорси планирует пожертвовать на благотворительность все свое состояние. Об этом он заявил в интервью политику и предпринимателю Эндрю Яну на YouTube в пятницу, 22 мая.

«Я хочу быть уверен, что делаю все, чтобы помогать через работу моих компаний, через личные пожертвования. Я хочу отдать все свои деньги в течение жизни. Хочу видеть изменения, пока живу», — сказал Дорси.

Основатель Twitter уже направил более 85 миллионов долларов в различные организации. Бизнесмен публично отчитывается о переводах через Google-документ: он не создал благотворительный фонд, чтобы избежать расходов, связанных с его управлением.