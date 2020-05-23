Восток Беларуси ожидает фронтальный раздел

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В субботу, 23 мая, погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (в восточной части скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.

Дожди ожидаются преимущественно по востоку республики. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха днем в регионах:

  • Брест +17..+19°C;
  • Витебск +13..+15°C;
  • Гомель +10..+12°C;
  • Гродно +17..+19°C;
  • Могилев +11..+13°C;
  • Минск +14..+16°C.
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Тэги: погода

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