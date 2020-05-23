Восток Беларуси ожидает фронтальный раздел

В субботу, 23 мая, погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (в восточной части скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.

Дожди ожидаются преимущественно по востоку республики. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха днем в регионах: