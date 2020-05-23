Восток Беларуси ожидает фронтальный раздел
В субботу, 23 мая, погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (в восточной части скажется влияние малоактивного фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.
Дожди ожидаются преимущественно по востоку республики. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха днем в регионах:
- Брест +17..+19°C;
- Витебск +13..+15°C;
- Гомель +10..+12°C;
- Гродно +17..+19°C;
- Могилев +11..+13°C;
- Минск +14..+16°C.