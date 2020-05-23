Белорусский голкипер перешел в новокузнецкий «Металлург»

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Белорусский голкипер Михаил Карнаухов заключил контракт с ХК «Металлург-Новокузнецк».

26-летний страж ворот первые шаги делал в СДЮШОР «Юность».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги провел за минское «Динамо» 44 матча, в которых пропустил 100 голов.

Имеет опыт выступления за сборную Беларуси.

Ранее сообщалось, что вслед за Андреем Костицыным, подписавшим контракт с «Нефтехимиком», в Россию подался и Олег Евенко. Клубную прописку поменял и еще один защитник нашей сборной Дмитрий Коробов, который в сезоне 2020/2021 будет защищать цвета «Салавата Юлаева».

 
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Тэги: хоккей-Беларусь ХК Металлург-Новокузнецк Персона: Михаил Карнаухов Город: Новокузнецк

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