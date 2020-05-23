Минчанин спустил деньги и от злости разбил игровой автомат

В отношении 33-летнего минчанина открыто уголовное производство по факту хулиганства, учиненного в одном из игорных клубов столицы.

Как сообщает Следственный комитет, молодой человек в один из апрельских вечеров проигрался. Свою злость он решил возместить на автомате — «из хулиганских побуждений повредил экран».

«Кроме этого, в порыве гнева подозреваемый повредил гипсокартонную стену и стойку для флаеров», — отметили в СК.

Минчанин в содеянном раскаялся и возместил причиненный ущерб в полном объеме.