Минчанин спустил деньги и от злости разбил игровой автомат

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В отношении 33-летнего минчанина открыто уголовное производство по факту хулиганства, учиненного в одном из игорных клубов столицы.

Как сообщает Следственный комитет, молодой человек в один из апрельских вечеров проигрался. Свою злость он решил возместить на автомате — «из хулиганских побуждений повредил экран».

 

 

«Кроме этого, в порыве гнева подозреваемый повредил гипсокартонную стену и стойку для флаеров», — отметили в СК.

Минчанин в содеянном раскаялся и возместил причиненный ущерб в полном объеме.
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Тэги: игорный клуб игровой автомат хулиганство Город: Минск

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