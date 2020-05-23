Как на войне: мощный взрыв под Брестом попал на видео

/ Общество
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В сети появились кадры мощного взрыва, произошедшего в Брестском районе.

Как сообщается, речи о каком-то ЧП не ведется, это был «контролируемый подрыв» для «выравнивания местности».
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Тэги: взрыв Город: Брест

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