Как на войне: мощный взрыв под Брестом попал на видео 23.05.2020 / 10:15 / Общество Просмотров: 17 A- A+ В сети появились кадры мощного взрыва, произошедшего в Брестском районе. Как сообщается, речи о каком-то ЧП не ведется, это был «контролируемый подрыв» для «выравнивания местности». Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: взрыв Город: Брест Другие материалы на эту тему: Учения МЧС в Минске: «взрыв», «пожар», «люди под завалами» Страшный взрыв на стройке ТЭЦ в Лунинце. Погиб человек (фото) Взрыв микроавтобуса на площади Независимости в Минске Цистерны с газом взорвались недалеко от Варны