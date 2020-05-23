Шнуров всплакнул по самоизоляции: мы с женой застыли у сарая, как застыл у шлюпки Робинзон

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о том, как проходила его самоизоляция на даче. Новое его творение опубликовано в Instagram, пишет Росбалт .

Сергей Шнуров. Фото: соцсети.

Музыкант сравнил себя и жену с Робинзоном Крузо и Пятницей. Также он рассказал, что в нерабочие дни «замачивал барашка в вине» и вместе с супругой размышлял о покупке парника.

Полтора месяца самоизоляции пришлись Шнурову по душе, потому что он «не крутил каждый день баранку», а «жена не перлась спозаранку в маникюрнопедикюрный кабинет». Об окончании этого период артист выразил сожаление: «Но отложим. Все, изгнали с раю! Карантин продлять мол не резон. Мы с женой застыли у сарая, Как застыл у шлюпки Робинзон», — посетовал артист.

Шнуров также назвал появившиеся за время домашней изоляции складки живота «зарубками в память о счастливых этих днях».