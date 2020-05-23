Шнуров всплакнул по самоизоляции: мы с женой застыли у сарая, как застыл у шлюпки Робинзон

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Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о том, как проходила его самоизоляция на даче. Новое его творение опубликовано в Instagram, пишет Росбалт.

Сергей Шнуров. Фото: соцсети.

Музыкант сравнил себя и жену с Робинзоном Крузо и Пятницей. Также он рассказал, что в нерабочие дни «замачивал барашка в вине» и вместе с супругой размышлял о покупке парника.

Полтора месяца самоизоляции пришлись Шнурову по душе, потому что он «не крутил каждый день баранку», а «жена не перлась спозаранку в маникюрнопедикюрный кабинет». Об окончании этого период артист выразил сожаление: «Но отложим. Все, изгнали с раю! Карантин продлять мол не резон. Мы с женой застыли у сарая, Как застыл у шлюпки Робинзон», — посетовал артист.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не готов к рабочему сезону. Жизнь и так вполне налажена. Я сижу на даче Робинзоном И как Пятница моя жена. Быт состряпали со временем нехрупкий. Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях. Как отметины на старом баобабе, Мне напомнят, и я запою: Было здорово и мне и моей бабе И сидели мы на даче, как в раю. Не крутил я каждый день баранку, А вымачивал барашка я в вине. И жена не перлась спозаранку В маникюрнопедикюрный кабинет. Там она начальница отдела. Путин в телеке, я к телеку приник. Оторвал он нас с женой от дела Ведь хотели покупать парник, Но отложим. Всё, изгнали с раю! Карантин продлять мол не резон. Мы с женой застыли у сарая, Как застыл у шлюпки Робинзон. Быт состряпали со временем нехрупкий. Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

 

Шнуров также назвал появившиеся за время домашней изоляции складки живота «зарубками в память о счастливых этих днях».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: самоизоляция коронавирус COVID-19 Персона: Сергей Шнуров Город: Москва

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