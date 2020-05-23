«Валил дым, были слышны крики»: свидетельство чудом выжившего при крушении самолета в Карачи

Один из двух выживших при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» над Карачи Мухаммад Зубаир рассказал, как ему удалось спастись, а также о криках на борту после крушения, сообщает портал mk.ru со ссылкой на телеканал Geo News.

Фото: кадр из видео очевидца.

Зубаир рассказал телеканалу, что после неудачной попытки пилота посадить самолет в аэропорту пассажиры начали молиться. Через некоторое время пилот сообщил о посадке самолета, еще через 10-25 минут раздались грохот и взрыв, а Зубаир потерял сознание. Когда он очнулся, отовсюду валил дым и были слышны крики.

Людей Зубаир не видел, но слышал их. Везде был огонь. Мужчина увидел впереди просвет. Он отстегнул ремень безопасности и побрел в направлении этого света. Потом он спрыгнул с высоты в три метра, чтобы затем добраться до безопасного места. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, он отделался ожогами на руках и ногах.

Телеканал сообщает, что второй выживший — президент Банка Пенджаба Зафар Масуд — находится в больнице с несколькими переломами.

Тем временем пакистанские власти сообщают противоречивые сведения насчет выживших. Министерство авиации заявило, что таковых нет. А власти штата Синд утверждают, что их двое – это вышеназванные мужчины, один из которых уже выступил по телевидению. Всего могли погибнуть около 90 человек.