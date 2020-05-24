Смертельное ДТП под Минском попало на видео

71-летняя женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Минском районе.

Как сообщили в пресс-службе МВД, авария произошла накануне утром недалеко от деревни Ходаково (Минский район).

«По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Тойота» с прицепом выехал на соседнюю полосу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Рено» под управлением 60-летнего водителя. От удара обе машины съехали в кювет», — отметила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Как сообщается, в ДТП погибла 71-летняя пассажирка «Рено» (ее выбросило из машины, от полученных травм женщина скончалась в больнице).

Водитель «Рено» и его 59-летняя жена доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями.