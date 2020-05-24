Белорусские ученые разработали новое эффективное средство против одуванчиков
В скором времени в Минске начнут использовать новый состав для борьбы с одуванчиком.
Препарат, замедляющий рост и развитие одуванчика, разработали ученые из Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук. Состав включает в себя гербицид «Магнум», эффективный против сорняка, а также препараты, стимулирующие рост газонных трав.
Новая смесь дешевле применявшихся ранее и более экономичная в использовании.
Препарат тестировали в прошлом году на участке проспекта Независимости от военного городка до выезда из города — одуванчики с газона исчезли, а многолетние злаковые травы остались невредимыми, рассказала агентству
По ее словам, использование этого средства на городских газонах начнется, «когда потеплеет и установится сухая погода», — рассказала А. Пузанкова.