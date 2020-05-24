Ольга Ковалькова: не Лукашенко фальсифицирует выборы, а 60 тысяч членов избирательных комиссий
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова на пикете 24 мая в Минске призвала граждан массово регистрироваться наблюдателями и членами участковых комиссий на нынешних выборах.
По словам Ковальковой, людей, которые хотят отставки Александра Лукашенко, «с каждым днем становится все больше», поскольку у них уже нет сил «терпеть диктатуру, которую мы наблюдаем ежедневно».
«Проблема у нашей страны одна, и эта проблема — Лукашенко, который 26 лет держит власть в своих руках. А почему он ее держит? Может быть, нам надо подумать и объединиться? Наша сила в единстве. За все эти годы Лукашенко сделал все, чтобы мы боялись, не выходили, молчали. Он хочет, чтобы нами управлял страх. Но страх не может управлять человеком, который хочет правды для своей страны. Поэтому я хочу, чтобы Лукашенко ушел», — добавила Ковалькова.
По словам претендентки на президентский пост, ее стратегический план состоит в том, чтобы люди массово выдвигались членами участковых комиссий. Она подчеркнула, что «не Лукашенко фальсифицирует выборы, а 60 тысяч человек — это, возможно, ваши соседи, коллеги, — которые фальсифицируют протоколы».
«Вы также можете стать наблюдателями на выборах. Выборы каждый раз происходят одинаково. Перед нами вывешивают протокол, согласно которому Лукашенко победил. У одного человека, который приходит наблюдать на участок, нет силы, но если придет 100-200 белорусов и потребуют показать им каждый бюллетень, мы сможем увидеть правду. Мы увидим, что он не победил, потому что поддержки у диктатора нет», — заявила Ковалькова, сообщает