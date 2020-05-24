БАТЭ обыграл брестское «Динамо» в финале Кубка Беларуси

/ Спорт
Просмотров: 173

Борисовский БАТЭ стал четырехкратным обладателем Кубка Беларуси по футболу.

В финальном матче розыгрыша-2019/2020, который прошел 24 мая на минском стадионе «Динамо», БАТЭ обыграл брестское «Динамо» — 1:0.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в уже компенсированные минуты овертайма победный гол забил Захар Волков.

Ранее БАТЭ выигрывал Кубок Беларуси в 2006, 2010 и 2015 годах. На счету брестского «Динамо» три победы в этом турнире — в 2007, 2017 и 2018 годах.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БАТЭ ФК Динамо-Брест футбол-Кубок Персона: Захар Волков

Другие материалы на эту тему:

Фотофакт. Около 300 зрителей пришли на матч БАТЭ — «Рух»

Фотофакт. Около 300 зрителей пришли на матч БАТЭ — «Рух»

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага: это было лучше, чем секс

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага: это было лучше, чем секс

БАТЭ внес «Арсенал» в список поверженных грандов

БАТЭ внес «Арсенал» в список поверженных грандов