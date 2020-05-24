БАТЭ обыграл брестское «Динамо» в финале Кубка Беларуси

Борисовский БАТЭ стал четырехкратным обладателем Кубка Беларуси по футболу.

В финальном матче розыгрыша-2019/2020, который прошел 24 мая на минском стадионе «Динамо», БАТЭ обыграл брестское «Динамо» — 1:0.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в уже компенсированные минуты овертайма победный гол забил Захар Волков.

Ранее БАТЭ выигрывал Кубок Беларуси в 2006, 2010 и 2015 годах. На счету брестского «Динамо» три победы в этом турнире — в 2007, 2017 и 2018 годах.