В Минтруда рассказали, какую помощь получат семьи

Адресной социальной помощью после вступления в силу указа № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» смогут воспользоваться около шести тысяч многодетных семей.

Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков 24 мая в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» , указ направлен на поддержку многодетных семей. На сегодняшний день в Беларуси более 108 тысяч многодетных семей, из них 87,5 тысяч — с тремя детьми, чуть более 15 тысяч — с четырьмя и 5,5 тысяч семей — с пятью и более детей, сообщил замминистра.

Документ предусматривает продление периода предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия многодетным семьям до 12 месяцев (сейчас — до 6 месяцев).

Критерий нуждаемости увеличен со 100% до 115% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения для назначения такого пособия (с нынешних 246,78 руб. до 283,80 руб.).

«Это приведет к тому, что появятся новые семьи, которые смогут обратиться за адресной поддержкой, и вырастет сама сумма этой поддержки, которую будет получать семья, — пояснил Ковальков. — Поддержка может составлять до 60 рублей на одного члена семьи. Получается, если в семье пять человек (родители и трое детей), то поддержка будет 300 рублей в месяц, иногда и больше, или более 3,5 тысяч в год».

По словам замминистра, на адресную социальную помощь на 2020 год запланировано выделить 108 млн рублей.

«В связи с этой нормой потребуется еще 15 млн рублей, она будет выплачиваться за счет средств местных бюджетов», — добавил он.

По словам Ковалькова, «адресной социальной помощью смогут воспользоваться около 6 тысяч семей, а это более 35 тысяч граждан».

«Уровень малообеспеченности, мы ожидаем, снизится среди многодетных семей в два раза — с 24% до 12%», — сказал он.

Указом также предусматривается новый вид пенсии — это пенсия по возрасту при неполном страховом стаже, она будет назначаться дифференцировано в зависимости от имеющегося у человека страхового стажа.

«На 10 лет страхового стажа размер пенсии составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера, или 137 рублей на сегодняшний день. И размер пенсии будет увеличиваться на каждые 3% от этого бюджета за дополнительный год страхового стажа больше 10 лет. В 2023 году, когда будет требоваться страховой стаж уже 19 лет, у нас размер этой пенсии составит 187 рублей. То есть, фактически пенсия увеличится на 50%», — отметил чиновник.

По его словам, действие указа будет распространяться и на тех граждан, кто уже на пенсии, многодетных матерей, тех, кому ранее отказали в пенсии по возрасту, так как не было требуемого страхового стража.

Таким людям Ковальков рекомендовал донести документы (их может не быть в пенсионном деле из-за отсутствия такой необходимости при оформлении пенсии) ближе к 1 февраля 2021 года, когда начнет действовать эта норма указа.