ГАИ по всей стране проводит спецмероприятие

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С сегодняшнего дня в Беларуси проводится республиканское спецмероприятие, которое призвано привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В целях предупреждения ДТП с участием детей, а также в связи с окончанием учебного года акция «Внимание — дети!» пройдет с 25 мая по 5 июня.

ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД.

Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями установленных скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

В целях предупреждения травматизма несовершеннолетних в дни проведения спецмероприятий движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар (за невыполнение нарушителю грозит штраф).

ГАИ призвала водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.

Кроме этого, необходимо не забывать о правилах перевозки детей в легковых автомобилях.
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Тэги: ГАИ Внимание — дети

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