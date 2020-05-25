15-летняя пассажирка мотоцикла серьезно пострадала в ДТП под Столином

До пяти лет лишения свободы грозит 17-летнему мотоциклисту-бесправнику, если его вина будет доказана в суде.

Фото Следственного комитета

Парня проходит фигурантом дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого 15-летняя девочка подросток получила тяжкие телесные повреждения.

Авария произошла в ночь на субботу в агрогородке Большое Малышево.

По информации Следственного комитета, «при движении по закруглению дороги юноша отвлёкся на звонок мобильного телефона, стал тормозить, от чего мотоцикл опрокинулся».

Водитель и пассажирка упали с байка. Девочка-подросток госпитализирована, парень не пострадал.

В СК сообщили, что «мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а парень не имел права управления им».

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 317 УК.