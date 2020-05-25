Евро и доллар падают на открытии первых торгов недели

/ Экономика
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Европейская и американская валюты сдают свои позиции на открытии первых на этой неделе торгах на БВФБ.

Три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

  • евро — 2,6098 белорусского рубля (-0,0074 пункта);
  • доллар — 2,3985 белорусского рубля (-0,0001 пункта);
  • российский рубль — 3,3477 белорусского рубля за 100 российских (+0,0053 пункта).

Напомним, сегодня утром растут мировые цены на «черное золото».

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Тэги: валюта

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