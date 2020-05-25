Украина продлила приостановку покупки электроэнергии из Беларуси

Аукционный офис, осуществляющий диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, продлил до конца июня приостановку покупки электроэнергии по основным межгосударственным линиям, которые связывают страну с Беларусью.

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Как сообщается на сайте украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго», решение принято в соответствии с постановлением Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Документ был принят в связи с тем, что, по мнению комиссии, в условиях неконтролируемого распространения COVID-19 в государствах вне Энергетического сообщества (организации ЕС и ряда стран-соседей, стремящихся к созданию единого общеевропейского энергорынка) возникает «риск физической возможности невыполнения договорных обязательств», поскольку может снизиться численность персонала, необходимая для производства и передачи электроэнергии.

Таким образом, считает украинская сторона, создается угроза безопасности поставок электричества, что может привести к крайне негативным последствиям.

Этим постановлением была приостановлена покупка на суточных и месячных аукционах электроэнергии из Беларуси и других стран, не входящих в Энергетическое сообщество, а также аннулированы результаты годовых аукционов по распределению на 2020 год пропускных способностей линий электропередачи между Украиной и государствами вне упомянутого сообщества.

Вместе с тем 15 апреля комиссия внесла в постановление поправку, которая вывела из-под его действия белорусско-украинские линии электропередачи 110 кВ Добрянка — Тереховка, 110 кВ Славутич — Комарин, 35 кВ Кортелисы — Мокраны и 0,4 кВ Кошары — Рытец.

Эти линии, как отметили в комиссии, обеспечивают «тупиковое питание приграничных населенных пунктов Украины и Республики Беларусь, <…> являются единственными источниками энергии для соответствующих населенных пунктов Украины и Беларуси и не имеют альтернативных источников энергии для конечных потребителей».

Передача электроэнергии по основным и наиболее мощным межгосударственным ЛЭП 330 кВ Гомель — Чернигов и 330 кВ Мозырь — Чернобыльская АЭС была заблокирована.

По данным «Укрэнерго», за четыре месяца с начала года Украина импортировала 153,308 млн киловатт-часов белорусского электричества:

в январе — 93,013 млн,

феврале 48,882 млн,

марте — 7,713 млн,

апреле — 2,7 млн.

Стоит отметить, что за весь 2019 год, согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в Украину было поставлено 852,838 млн кВт·ч белорусской электроэнергии на 45 млн 609,8 тыс. долларов.

При этом активная торговля началась в середине прошлого года — после того, как в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

С момента создания этого рынка ежемесячный импорт Украины из Беларуси превышал 100 млн кВт·ч, за исключением декабря, когда было поставлено 48,915 млн кВт·ч.

Ранее украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, заявляли о необходимости ограничения импорта электричества из Беларуси в связи с тем, что в поддержке нуждаются отечественные производители, прежде всего шахтеры.

Беларусь же, наоборот, прогнозировала увеличение экспорта электроэнергии по причине того, что после синхронизации энергосистемы Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) цена на электричество в этой стране вырастет.

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