В Совете Европы бьют тревогу: пандемия закончится, но большая опасность останется
Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом предупредили о новой опасности, которая возникнет после завершения пандемии коронавируса.
По их мнению, пишет
Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести людям и экономике больший ущерб, чем «традиционные» нападения.
Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении.
В этой связи они призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу.
По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.