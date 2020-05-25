В Совете Европы бьют тревогу: пандемия закончится, но большая опасность останется

Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом предупредили о новой опасности, которая возникнет после завершения пандемии коронавируса.

По их мнению, пишет DW , велика вероятность, что значительно возрастет риск использования в мире биологического оружия, так как нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал.

Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести людям и экономике больший ущерб, чем «традиционные» нападения.

Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении.

В этой связи они призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу.

По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.