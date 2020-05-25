Лукашенко объявит новый состав правительства до выборов

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Новый состав правительства Беларуси будет объявлен до президентских выборов — после регистрации действующего главы государства кандидатом в президенты.

Об этом заявил Александр Лукашенко 25 мая на совещании по политическим и экономическим вопросам.

«Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов — это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а ты там родственников, любимых, родных и прочих понапихал в это правительство, а это главный наш исполнительный орган, основной и единственный», — сказал Лукашенко.

«Поэтому, — обратился официальный лидер к главе Администрации президента Игорю Сергеенко, —  нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме — как будет формироваться новое правительство до выборов».

Выборы президента назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 правительство Персона: Александр Лукашенко Игорь Сергеенко

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