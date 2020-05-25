Рано утром в Лиде молодая женщина погибла в ДТП

33-летняя женщина скончалась в реанимации лидской городской больницы. Смерть наступила в результате травм, полученных в ДТП.

По информации региональной Госавтоинспекции, примерно в 05:30 на улице Машерова «Ауди» налетела на бордюр. После этого авто откинуло в столб и придорожное дерево.

Женщину-водителя выбросило из салона. Она получила тяжелые травмы, которые, как выяснилось в последствие, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что 15-летняя пассажирка мотоцикла серьезно пострадала в ДТП под Столином.

Напомним, с сегодняшнего дня в Беларуси проводится республиканское спецмероприятие, которое призвано привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.