Лукашенко: за меня уже собрали 200 тысяч подписей — заставлять никого не надо

Александр Лукашенко на совещании 25 мая заявил, что подписи за его выдвижение собирает 15 групп.

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Глава государства заметил, что «на сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тысяч. Но останавливаться не надо».

Он считает, что в процессе сбора подписей есть возможность лучше узнать проблемы, которые есть в обществе: «Потому что когда приходишь к человеку и просишь, чтобы он подписал этот лист за действующего президента, мы же с ним общаемся».

Лукашенко подчеркнул, что ставить подпись или нет — это право каждого человека. И в этом плане недопустимо какое-либо давление на людей: «Ни в коем случае, ибо это будет во вред».