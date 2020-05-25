Противники завода АКБ намерены добиваться его окончательного закрытия, несмотря на смену собственника предприятия
Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом продолжат добиваться его окончательного закрытия, сообщил БелаПАН один из лидеров общественной кампании против этого предприятия Дмитрий Бекалюк в связи с информацией о том, что у завода сменился собственник.
Пресс-служба Группы компаний 1AK-Group сообщила, что с 22 мая аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля 1AK-Group. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». Новыми собственниками общества ведутся переговоры с рядом крупных европейских инвесторов по вхождению в капитал завода.
«Жителям региона не важно, кто владелец предприятия. Люди не хотят, чтобы их травил свинец и будут стоять до победного конца, — заявил Бекалюк. — Власть получит еще большую волну протеста, если завод будет таким, как его планировали ввести в эксплуатацию во втором квартале».
По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца завода ООО «Аккумуляторный Альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Каганович является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел», участвовал в соревнованиях по хоккею с участием команды президента. Дмитрий Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.
Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.