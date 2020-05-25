На VOKA покажут бесплатный онлайн-концерт N.R.M.

Культовая белорусская группа N.R.M. 26 мая даст концерт в прямом эфире видеосервиса VOKA. Просмотр бесплатный для всех желающих в любой точке мира. Во время трансляции музыканты ответят на вопросы зрителей в режиме реального времени.

Группа N.R.M. — живая легенда белорусской рок-музыки. Коллектив был основан в 1994 году на базе распавшейся группы «Мроя» Лявоном Вольским (вокал, гитара), Питом Павловым (гитара), Юрием Левковым (бас-гитара), Алезисом Демидовичем (барабаны). В таком составе музыканты записали шесть студийных альбомов, пока в 2010 году пути Лявона Вольского с другими участниками группы не разошлись.

Популярность пришла к музыкантам после выхода альбомов «Одзірыдзідзіна» (1996) и «Пашпарт грамадзяніна N.R.M.» (1998). Статус одной из главных белорусских групп всех времен принесли альбомы «Тры чарапахі» (2000) и «Дом культуры» (2002).

На днях группа переиздала первый белорусский unplugged-альбом «Акустычныя канцэрты канца ХХ ст.» 1999 года.

Акустическими версиями всеми любимых хитов N.R.M. удивит своих поклонников и во время онлайн-концерта 26 мая. Через специальный телеграм-чат зрители смогут задавать музыкантам свои вопросы, а ведущий трансляции Александр Сериков озвучит их в прямом эфире.