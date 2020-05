Киностудия Disney выпустила мультфильм о гее

По сюжету парень хочет рассказать правду о своей сексуальной жизни родителям, но не может решиться.

Disney в партнерстве с Pixar впервые в своей истории выпустили девятиминутный мультфильм с главным героем-геем — Out, пишет The New York Times .

Главный герой Грег хочет переехать в другой город со своим партнером, но никак не может решиться на то, чтобы рассказать семье о своей сексуальной ориентации.

Режиссером анимационной ленты стал Стивен Клэй Хантер, который ранее работал над мультфильмами «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».