Католики перенесли Будславский фестиваль

Белорусские епископы по видеосвязи приняли решение перенести мероприятие на более поздний срок, заявил Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Сроки проведения христианского фестиваля будут названы позже. По словам Кондрусевича, все зависит о того, как ситуация с коронавирусной инфекцией будет развиваться в Беларуси, сообщает catholic.by .

Обсуждая тему организации мероприятий в период пандемии коронавируса, епископы сошлись во мнении о нецелесообразности проведения в Минске и других городах массовых общегородских процессий, в том числе в честь праздника Божьего Тела, который приходится на первый четверг Святой Троицы.

Будславский фест ежегодно собирает в июле десятки тысяч человек.