Католики перенесли Будславский фестиваль

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Белорусские епископы по видеосвязи приняли решение перенести мероприятие на более поздний срок, заявил Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Сроки проведения христианского фестиваля будут названы позже. По словам Кондрусевича, все зависит о того, как ситуация с коронавирусной инфекцией будет развиваться в Беларуси, сообщает catholic.by.

Обсуждая тему организации мероприятий в период пандемии коронавируса, епископы сошлись во мнении о нецелесообразности проведения в Минске и других городах массовых общегородских процессий, в том числе в честь праздника Божьего Тела, который приходится на первый четверг Святой Троицы.

Будславский фест ежегодно собирает в июле десятки тысяч человек.
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Тэги: Будславский фест Беларусь-Католическая церковь Персона: Тадеуш Кондрусевич Город: Будслав