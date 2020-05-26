Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь

Календарное лето уже не за горами, а на дворе им пахнет лишь отчасти. Впрочем, в отличие от нескольких минувших дней, сегодня будет тепло.

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Во вторник, 26 мая, погоду на территории страны будет определять неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно пройдут дожди (в некоторых местах прогремят грозы — объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах: