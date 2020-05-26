Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь
Календарное лето уже не за горами, а на дворе им пахнет лишь отчасти. Впрочем, в отличие от нескольких минувших дней, сегодня будет тепло.
Во вторник, 26 мая, погоду на территории страны будет определять неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно пройдут дожди (в некоторых местах прогремят грозы — объявлен желтый уровень опасности).
Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +18..+20°C;
- Витебск +20..+22°C;
- Гомель +16..+18°C;
- Гродно +19..+21°C;
- Могилев +19..+21°C;
- Минск +18..+20°C.