Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь

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Календарное лето уже не за горами, а на дворе им пахнет лишь отчасти. Впрочем, в отличие от нескольких минувших дней, сегодня будет тепло.

Фото pixabay.com

Во вторник, 26 мая, погоду на территории страны будет определять неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно пройдут дожди (в некоторых местах прогремят грозы — объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +18..+20°C;
  • Витебск +20..+22°C;
  • Гомель +16..+18°C;
  • Гродно +19..+21°C;
  • Могилев +19..+21°C;
  • Минск +18..+20°C.
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Тэги: погода

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