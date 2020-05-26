Суд отпустил под залог фигурантку «дела Шеремета»

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Печерский районный суд 25 мая продлил на два месяца содержание под стражей Юлии Кузьменко и Юрию Антоненко. А вот Яна Дугарь отпущена под залог.

22 мая Национальная полиция завершила досудебное расследование в отношении трех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Теперь Антоненко (сержант сил специальных операций, музыкант группы Riffmaster) является не организатором преступления, а исполнителем по предварительному сговору, Кузьменко (волонтер, детский хирург, кличка Лиса) является исполнителем, а Яна Дугарь (военнослужащая по контракту, медсестра) — пособником.

Они были задержаны 12 декабря прошлого года. По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами изготовил взрывное устройство, Кузьменко прикрепила его к днищу автомобиля, на котором передвигался Шеремет, а Дугарь вела разведку местности накануне преступления.

Все трое считают себя невиновными.

3 февраля Офис генерального прокурора Украины (бывшая Генеральная прокуратура) «на срок до четырех месяцев» продлил досудебное расследование уголовного дела об убийстве журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета.

6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от МВД страны реального результата в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. «Мы ждем результат — реальный, не на словах, а на деле», — подчеркнул он.

Также в деле появились неустановленные лица, являющиеся организаторами. По ним материалы выделили в отдельное производство.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: убийство Шеремета Персона: Павел Шеремет Юлия Кузьменко и Юрий Антоненко Яна Дугарь

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