На Чукотке разбился военный вертолет — экипаж погиб
Авиакатастрофа произошла сегодня в районе аэродрома «Угольные копи» (Чукотка).
Как сообщили в Минобороны РФ, трагедия произошла «при выполнении учебно-тренировочного полета». Разбился вертолет Ми-8 ВКС России. В результате падения «экипаж вертолета погиб».
«По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета», — заметили в оборонном ведомстве.
В то же время местному «Радио Пурга» источник сообщил, что «военные на своей территории проводили обгонку двигателей воздушного судна после длительной стоянки. При контрольном висении вертолет упал с высоты около 30-ти метров. В тушении горящего вертолета после его падения участвовала Служба поиска и спасения аэропорта Анадырь»,