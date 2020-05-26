На Чукотке разбился военный вертолет — экипаж погиб

Авиакатастрофа произошла сегодня в районе аэродрома «Угольные копи» (Чукотка).

Как сообщили в Минобороны РФ, трагедия произошла «при выполнении учебно-тренировочного полета». Разбился вертолет Ми-8 ВКС России. В результате падения «экипаж вертолета погиб».

«По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета», — заметили в оборонном ведомстве.