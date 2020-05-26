На Чукотке разбился военный вертолет — экипаж погиб

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Авиакатастрофа произошла сегодня в районе аэродрома «Угольные копи» (Чукотка).

Как сообщили в Минобороны РФ, трагедия произошла «при выполнении учебно-тренировочного полета». Разбился вертолет Ми-8 ВКС России. В результате падения «экипаж вертолета погиб».

«По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета», — заметили в оборонном ведомстве.

В то же время местному «Радио Пурга» источник сообщил, что «военные на своей территории проводили обгонку двигателей воздушного судна после длительной стоянки. При контрольном висении вертолет упал с высоты около 30-ти метров. В тушении горящего вертолета после его падения участвовала Служба поиска и спасения аэропорта Анадырь», пишет паблик «ПроЧукотку».
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Тэги: Чукотка авиакатастрофа авария вертолета

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